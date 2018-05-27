عشرات القتلى والجرحى بكسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي بجيزان [28/مايو/2018] جيزان - سبأ:

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس بجيزان وكبدوهم خسائر فادحة.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأوضح المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات المرتزقة خلال الزحف الذي ترافق مع شن خمس غارات لطيران العدوان دون تحقيق أي تقدم.



وأكد المصدر قنص أربعة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل دخان، وخمسة قبالة الموقع المستحدث.. مبينا أن تم قنص تسعة جنود سعوديين في وادي جارة بجيزان خلال معارك الأيام الماضية.

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