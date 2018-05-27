تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة بعمليات نوعية وكسر زحف لهم بتعز [28/مايو/2018] تعز - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بعمليات نوعية وكسر زحف لهم بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية على مواقع المرتزقة في الوازعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف لمرتزقة العدوان في الكدحة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في جبهة الساحل الغربي ومقتل وإصابة عدد من المرتزقة.

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