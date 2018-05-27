محافظ ذمار يدشن اعمال الدورة الخاصة بالعاملين الصحيين [28/مايو/2018] ذمار - سبأ:

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، اليوم اعمال الدورة التدريبية الخاصة بالعاملين الصحيين في المرافق الصحية حول مرض الكوليرا .



ويشارك في الدورة التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بتمويل من منظمة اليونيسف، على مدى اربعة ايام 165 كادرا من مختلف المرافق الصحية.



وفي التدشين بحضور وكيل المحافظة محمود الجبين أشاد المحافظ المقدشي، بدور القطاع الصحي في مكافحة الأمراض والأوبئة وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين ، والصمود في مواجهة وافشال مخططات العدوان الساعية إلى تعطيل هذا القطاع.



ووجه كوادر الصحة بمضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية ، والاستفادة الكاملة من الدعم والمساعدات الدولية في خدمة القطاع الصحي.



من جانبه اوضح مدير برنامج الترصد الوبائي الدكتور أنس سلام أن الدورة تهدف إلى اكساب المشاركين قدرات الطبية في التشخيص ومعالجة مرض الكوليرا والمعالجة لحالات سوء التغذية المصابة بالكوليرا.



حضر التدشين مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية المهندس منير المروني ونائب مدير أمن المحافظة العميد عبدالمجيد القوسي وعدد من القيادات.

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