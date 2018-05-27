وزارة النقل تدين بشدة استهداف العدوان للمنشآت الحيوية بميناء الحديدة [28/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

ادانت وزارة النقل بشدة الاستهداف الممنهج والمتعمد الذي قام به طيران تحالف العدوان أمس، لمنشآت وآليات حيوية ومعدات في ميناء الحديدة الشريان الرئيسي للشعب اليمني.



وأوضحت وزارة النقل في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن طيران العدوان استهدف المزلق وصيانة اللنشات البحرية واللنش المرشد للسفن البحرية بميناء الحديدة وتدميرها كليا.



وأشار البيان إلى أن العدوان دمر أحد اليخوت التابعة لاحد التجار كان يرسوا بجانب المزلق بالميناء بالإضافة إلى تدمير معدات وقطع غيار اللنشات والقاطرات البحرية التي يستفاد منها في العمل بالميناء.



وأكد البيان أن العدوان هذه الجرائم تتنافى مع كل الأديان والمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية التي تم التوقيع والموافقة عليها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.



ولفت البيان إلى أن استهداف العدوان لهذه المنشآت الحيوية والأعيان المدنية التي لا غنى للشعب عنها كالموانئ البحرية والمطارات انتهاك سافر لكل المواثيق الدولية.



وحذر البيان تحالف العدوان من مغبة التمادي في هذه الحماقات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.



ودعت وزارة النقل، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل المسؤولية وإيقاف هذا العدوان الذي يستهدف المنشآت المدنية والمدنيين ويحارب الشعب اليمني في وسائل نقل الغذاء والدواء.

سبأ