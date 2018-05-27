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محافظ ذمار يلتقي ممثلي الجمعية الخيرية لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم
[28/مايو/2018] ذمار - سبأ:



التقى محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، ممثلي الجمعية الخيرية لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم صدام حسن عبدالرحمن وعبد القادر الحداد.

استعرض اللقاء الترتيبات الجارية لتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة من الجمعية والتي تستهدف خمسة آلاف أسرة في مدينة ذمار.

وأشاد المحافظ المقدشي بجهود مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركائه في التخفيف من الآثار الإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار.

وأشار إلى التحديات الإنسانية التي تواجهها محافظة ذمار بسبب استمرار النزوح إليها والتي استقبلت اكثر من 37 ألف أسرة من مختلف المحافظات إلى جانب عودة أكثر من 140 ألف أسرة إلى مناطقها من المحافظات التي تأثرت نتيجة العدوان.

ودعا إلى زيادة حجم الدعم بما يخفف من الأزمة الإنسانية التي تعانيها شريحة واسعة من المجتمع وفي مقدمتهم النازحين والعائدين والمجتمع المضيف.

ووجه محافظ ذمار بتسهيل مهام ممثلي الجمعية الخيرية والتنسيق وبما يضمن عدم أزدواحية الصرف للحالات مع ما هو معتمد من منظمات أخرى.

حضر اللقاء مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية المهندس منير المروني.

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