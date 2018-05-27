محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية







التقى نائب وزير الخارجية حسين العزي، نائب الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية بصنعاء حازم تورليك.



جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين بلادنا والمنظمة وسبل تعزيزها بما يكفل أداء المنظمة لمهامها على أكمل وجه وبما يصب في خدمة الشعب اليمني في مواجهة الأثار الكارثية التي سببها العدوان.



كما تطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بالدور الذي تقوم به المنظمة بالتعاون مع بقية المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لمساعدة المتضررين في أرخبيل سقطرى جراء إعصار ماكونو الذي ضرب الأرخبيل مؤخرا.



وأكد نائب وزير الخارجية، على ضرورة تضافر جهود المنظمات لإغاثة النازحين والمتضررين في أرخبيل سقطرى وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

سبأ [28/مايو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ