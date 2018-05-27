محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جمعية المسيرة توزع ٢٠٠ سلة غذائية لكادر المستشفى العسكري بأمانة العاصمة







دشنت جمعية المسيرة الاجتماعية الخيرية بأمانة العاصمة أمس، مشروع توزيع ٢٠٠ سلة غذائية لكادر وموظفي المستشفى العسكري.



وأكد مدير المشاريع بالجمعية باسم الجرموزي، أن مشروع السلال الغذائية يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم استمرار القطاع الصحي بمديريات أمانة العاصمة في تقديم الخدمات الصحية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.



وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع تنفذها الجمعية بهدف دعم عدد من القطاعات العامة بأمانة العاصمة والمحافظات بما يعزز من صمودها واستمرار أنشطتها وخدماتها.



ودعا الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية والإغاثية، إلى القيام بمسئولياتها من خلال مضاعفة مشاريعها وبرامجها الإغاثية والإنسانية في ظل استمرار العدوان والحصار.



فيما أشاد العقيد رجب محمد القهالي، بجهود جمعية المسيرة الاجتماعية الخيرية ومبادرتها حرصها على مساعدة الكادر الطبي بالمستشفى.

سبأ [28/مايو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ