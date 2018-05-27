محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تنسيق الجهود الفنية والهندسية لإنجاح تنفيذ المشاريع بذمار







ناقش إجتماع بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، آلية تنسيق الجهود الفنية والهندسية بين المكاتب التنفيذية بما يسهم في إنجاح المشاريع الخدمية واستغلال الدعم المقدم من المنظمات الدولية.



وفي الاجتماع بحضور وكيل المحافظة محمود الجبين، أكد المحافظ المقدشي على أهمية إعداد الدراسات الهندسية للمشاريع التي حصلت على تمويلات واستيعاب التوسعات المستقبلية خصوصا فيما يتعلق بمشاريع المياه والصرف الصحي وتصريف السيول والاستثمار في الحدائق والمتنزهات.



وأشار خلال الاجتماع الذي ضم عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية إلى أهمية تفعيل مهام اللجنة الخاصة بالتنسيق بين المكاتب التنفيذية ووضع المخططات والدراسات اللازمة بما يضمن تنفيذ المشاريع دون تأثر الخدمات الأخرى.



ولفت إلى أهمية توحيد جهود المكاتب التنفيذية فيما يتعلق بدراسة وتقييم طلبات الاستثمار في مجال الحدائق والمتنزهات، وإعادة تأهيل وتسوير مقلب المخلفات للحد من الآثار البيئية، وكذا إيجاد البدائل للأسواق العشوائية التي تعيق الحركة المرور.



وكلف محافظ ذمار المكاتب التنفيذية ذات العلاقة بالبحث عن تمويلات لرصف السوق المركزي وتصريف السيول واستكمال أعمال رصف شارع المجزرة المحافظة.



ووجه بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي وعضوية المكاتب التنفيذية ذات العلاقة بالجوانب الفنية والهندسية، لإقرار تصاميم المشاريع والدراسات الفنية، وفي مقدمتها ما يتعلق بطلبات الاستثمار في حديقة هران وإعادة تأهيل مقلب المخلفات.

سبأ [28/مايو/2018] ذمار - سبأ:سبأ