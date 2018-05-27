مناقشة آلية إعداد دراسات لمشاريع إستراتيجية للمياه بصنعاء [28/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء أمس الجوانب المتصلة بإعداد دراسات لمشاريع إستراتيجية للمياه والصرف الصحي بمديريات طوق المحافظة.



وأكد الاجتماع الذي ضم مديرا مكتبي مشاريع مياه الريف بالمحافظة المهندس عبدالخالق شرهان والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي مجاهد السماوي، ضرورة إعداد تصورات أولية للمشاريع بما يكفل البحث عن مصادر تمويل لتنفيذها.



وشدد المجتمعون على ضرورة تسليم المشاريع الحضرية التي تنفذ في إطار المحافظة للمؤسسة العامة للمياه وعمل خطة شاملة للأنشطة المطلوب تنفيذها والمنفذ لها ومتطلبات التنفيذ بالإضافة إلى إعادة إعداد دراسات لتأهيل عدد من المشاريع.



وثمن الاجتماع تفاعل قيادة محافظة صنعاء واهتمامها وحرصها على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالمناطق الآهلة بالسكان بمديريات الطوق .. مؤكدا الحرص على إنجاز التصورات ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بتنفيذ المشاريع.



حضر الاجتماع نائب مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس محمد جار الله وعدد من مدراء الإدارات المختصة بفرع الهيئة.

سبأ