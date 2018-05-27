[28/مايو/2018] صنعاء – سبأ:
ناقشت أمسية رمضانية بمحافظة صنعاء برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة، سبل تعزيز الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
وأكدت الأمسية التي حضرها وكيلا المحافظة فارس الكهالي وطالب دحان وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، أهمية استغلال الشهر الفضيل في تعميق روح الإخاء والتسامح وثقافة المحبة والتراحم والتكافل الاجتماعي.
وأشارت فقرات الأمسية إلى أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة .. مشددة على ضرورة استشعار الجميع للمسئولية في تجاوز ظروف المرحلة الراهنة التي فرضها استمرار العدوان والحصار.
سبأ