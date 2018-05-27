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أمسية رمضانية بمديرية معين بأمانة العاصمة لإحياء أربعينية الشهيد الصماد
[27/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:





نظم المجلس المحلي بمديرية معين بأمانة العاصمة أُمسية رمضانية لإحياء أربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد، تحت عنوان "شهر رمضان شهر الثبات والصمود في مواجهة العدوان".

وأكدت الأمسية بحضور وكيل أمانة العاصمة حسين المراني والوكيل المساعد أحسن قاضي ومدير مديرية معين الدوحمي، وأعضاء المجلس المحلي وعدد من الشخصيات الاجتماعية والعقال، استمرار الصمود والتعبئة ورفد الجبهات وتجهيز لواء الشهيد الرئيس صالح الصماد بالمديرية.

كما أكدت أهمية إحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد مؤسس المشروع الوطني الذي أطلقه تحت شعار " يد تحمي.. يد تبني " .

وفي الأمسية أشار وكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي، إلى أن الشهيد الصماد سخر حياته للدفاع عن الوطن وكرامة وعزة أبناءه، كما تولى قيادة البلاد في أحلك الظروف وأصعبها في ظل عدوان همجي استهدف اليمنيين ومقدراتهم .

وأكد مضي الشعب اليمني على درب الشهيد الصماد ونهجه الذي سار عليه .. مشدداً على أهمية بذل مزيد من الجهود والعطاء خاصة خلال المرحلة الراهنة بما يكفل التغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

وأشار إلى حرص قيادة السلطة المحلية بالأمانة للحفاظ على استقرار الوضع الخدمي والتنموي في مختلف المجالات والقطاعات.

فيما أكدت كلمات وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد صالح الخولاني وأمين محلي مديرية معين' يحيى الشاحذي ولطف أبو حسين، أهمية الوقوف جانب القيادة السياسية في خندق الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة وتطهير الوطن من دنسهم.

ودعت الكلمات أبناء المديرية والشباب إلى الالتحاق بلواء الشهيد الرئيس صالح الصماد، ونيل شرف الدفاع عن الوطن والتصدي للعدو.. مشيرةً إلى الاستمرار في الصمود ورفد الجبهات وتسيير قوافل الدعم والمدد للمرابطين في الجبهات.

سبأ
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