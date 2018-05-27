محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في مديرية بني قيس بحجة حجة - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية بني قيس محافظة حجة الأوضاع الخدمية والتنموية في المديرية في ظل ظروف العدوان والحصار.



واستعرضت الأمسية بحضور قيادات السلطة المحلية بالمديرية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومشائخ وأعيان ووجهاء المديرية، جهود أعمال الحشد والتعبئة لمواصلة التصدي للعدوان وإفشال مخططاته.



وفي الأمسية أشار وكيل المحافظة صادق الأدبعي إلى أهمية هذه اللقاءات لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وأدواته، وكذا تلمس هموم واحتياجات المواطنين.



ودعا أبناء المديرية إلى التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتوعية المواطنين بمخططات العدوان الرامية تفكيك الجبهة الداخلية والسيطرة على ثروات وخيرات الوطن.



كما دعا الوكيل الأدبعي رجال الأعمال والتجار والمواطنين إلى تلمس احتياجات الأسر الفقيرة خاصة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين كأقل واجب خلال الشهر الفضيل.



وألقيت خلال الأمسية كلمات من مدير المديرية أحمد حسن الشمري ومدراء مكاتب الواجبات والأراضي والنقل بالمحافظة أشارت إلى دور وجهاء وأعيان المديرية في تعزيز الاصطفاف الوطني والتحشيد نحو الجبهات للدفاع عن الوطن ورفدها بالرجال والمال .



وحثت على ضرورة الاهتمام بدفع الزكاة باعتبارها فرض عين ﻻ تسقط عن أحد من المكلفين.

سبأ [27/مايو/2018]سبأ