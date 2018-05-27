ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 28 - مايو - 2018 الساعة 01:09:39ص
مصدر بالدفاع: مصرع العشرات وجرح مئات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
أكد مصدر في وزارة الدفاع مصرع العشرات وجرح مئات الغزاة والمرتزقة وتدمير 15 آلية عسكرية في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي خلال الـ 24 ساعة الماضية .
زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يلتقيان في قمة مفاجئة في منطقة حدودية
لتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم السبت في قمة مفاجئة في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
محافظ ذمار يلتقي ممثلي الجمعية الخيرية لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم
أمسية رمضانية لإتحاد المستشفيات الخاصة
نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية
جمعية المسيرة توزع ٢٠٠ سلة غذائية لكادر المستشفى العسكري بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسية رمضانية في مديرية بني قيس بحجة
[27/مايو/2018]
حجة - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية بني قيس محافظة حجة الأوضاع الخدمية والتنموية في المديرية في ظل ظروف العدوان والحصار.


واستعرضت الأمسية بحضور قيادات السلطة المحلية بالمديرية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومشائخ وأعيان ووجهاء المديرية، جهود أعمال الحشد والتعبئة لمواصلة التصدي للعدوان وإفشال مخططاته.

وفي الأمسية أشار وكيل المحافظة صادق الأدبعي إلى أهمية هذه اللقاءات لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وأدواته، وكذا تلمس هموم واحتياجات المواطنين.

ودعا أبناء المديرية إلى التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتوعية المواطنين بمخططات العدوان الرامية تفكيك الجبهة الداخلية والسيطرة على ثروات وخيرات الوطن.

كما دعا الوكيل الأدبعي رجال الأعمال والتجار والمواطنين إلى تلمس احتياجات الأسر الفقيرة خاصة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين كأقل واجب خلال الشهر الفضيل.

وألقيت خلال الأمسية كلمات من مدير المديرية أحمد حسن الشمري ومدراء مكاتب الواجبات والأراضي والنقل بالمحافظة أشارت إلى دور وجهاء وأعيان المديرية في تعزيز الاصطفاف الوطني والتحشيد نحو الجبهات للدفاع عن الوطن ورفدها بالرجال والمال .

وحثت على ضرورة الاهتمام بدفع الزكاة باعتبارها فرض عين ﻻ تسقط عن أحد من المكلفين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ ذمار يلتقي ممثلي الجمعية الخيرية لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم
أمسية رمضانية لإتحاد المستشفيات الخاصة
نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية
جمعية المسيرة توزع ٢٠٠ سلة غذائية لكادر المستشفى العسكري بأمانة العاصمة
مناقشة آلية تنسيق الجهود الفنية والهندسية لإنجاح تنفيذ المشاريع بذمار
قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان بجيزان
قتلى وجرحى وتدمير خمس آليات بكسر زحف للغزة والمرتزقة بالساحل الغربي
مناقشة آلية إعداد دراسات لمشاريع إستراتيجية للمياه بصنعاء
أمسية بمحافظة صنعاء تناقش سبل تعزيز الصمود في مواجهة العدوان
أمسية رمضانية بمديرية معين بأمانة العاصمة لإحياء أربعينية الشهيد الصماد
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف زورق صيانة العائمات البحرية بميناء الحديدة
[27/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة المهاذر في سحار بصعدة
[27/مايو/2018]
41 شهيداً وجريحاً ضحايا مجازر جديدة للعدوان في عدة محافظات
[27/مايو/2018]
طيران العدوان يواصل شن غاراته على المواطنين بمحافظة صعدة
[26/مايو/2018]
استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل بقصف سعودي على مديرية غمر بصعدة
[26/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by