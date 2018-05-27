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الافراج عن 32 سجينا معسرا وممن قضوا ثلاثة أرباع المدة بإب
[27/مايو/2018]
إب - سبأ:

أفرجت النيابة العامة اليوم في محافظة إب عن 32 سجينا معسرا وممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس.


وقال رئيس نيابة استئناف إب القاضي مروان المحاقري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الإفراج عن السجناء جاء تنفيذا لتوجيهات النائب العام بالإفراج عن 11 سجينا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم و21 سجينا معسرا بعد أن تكفلت مؤسسة السجين دفع ما عليهم من التزامات وحقوق مالية للغير بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين و636 ألف ريال .

واشار إلى أن النيابة العامة تسير في اجراءات الافراج عن سجناء آخرين من المعسرين وعددهم 60 سجينا خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال اجراءات سداد ما عليهم من حقوق خاصة وكذا الافراج عن سجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة .

وأشاد المحاقري بدور مؤسسة السجين الوطنية ومبادراتها الانسانية في مساعدة المعسرين .. داعيا التجار ورجال المال والأعمال، إلى تقديم المساعدة في هذا الجانب خصوصا في هذا الشهر المبارك لما له من فضل وأجر كريم.

من جانبه أوضح وكيل محافظة إب راكان النقيب أنه تم اليوم تدشين واحداً من أهم مشاريع وحملات مؤسسة السجين الوطنية في الإفراج عن 21 من السجناء المعسرين في محافظة إب .

وأشار إلى حرص السلطة المحلية بالمحافظة على دعم جهود مؤسسة السجين وكافة المشاريع الخيرية الساعية مساعدة السجناء المعسرين في كافة المحافظات.

من جانبه أكد رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة السجين الوطنية يحيى علي الحباري حرص المؤسسة على تقديم المساعدات للسجناء المعسرين ممن قضوا فترة العقوبة وما زالوا في السجن نظرا لعجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق للغير.

بدوره أوضح مدير مؤسسة السجين الوطنية فضل عبيد أن الحملة تستهدف الإفراج عن السجناء المعسرين ولم شملهم بأسرهم وتقديم المساعدات الغذائية والايوائية لأسرهم .

سبأ
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