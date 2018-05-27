محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في مديرية مبين بحجة حجة - سبأ:

نظمت بمديرية مبين محافظة حجة أمسية رمضانية، شارك فيها قيادات السلطة المحلية والتنفيذية والمشائخ والوجهاء بالمديرية.



وفي الأمسية أشار وكيل المحافظة إسماعيل المهيم إلى حرص قيادة المحافظة على تلبية احتياجات أبناء المديرية من مختلف الاحتياجات .. مثمنا مواقف أبناء مديرية مبين المناهضة للعدوان ودورهم في رفد جبهات العزة والكرامة بالرجال والمال والعتاد.



ولفت إلى أهمية حشد الفعاليات الشعبية والجماهيرية للمزيد من التلاحم والثبات لمواجهة العدوان ودعم وإسناد الجبهات بالرجال والعتاد ... مشيدا بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في مختلف جبهات العزة والكرامة .



فيما أشار مدير مديرية مبين منصور حمزة ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة يحيى أحمد جحاف إلى أهمية وحدة الصف وتعزيز التلاحم في مواجهة العدوان.



وحثا على الاهتمام بتنمية الإيرادات وتحصيلها وخاصة الزكاة .



أثريت الأمسية بمشاركات لأبناء المديرية .. استنكرت استمرار العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني وما يفرضه من حصار .. مؤكدة استمرار الصمود ودعم الجبهات بالرجال والعتاد.

سبأ [27/مايو/2018]سبأ