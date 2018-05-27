جهود قبلية بقيادة محافظ ذمار تنهي قضية قتل بالخطأ في مديرية المنار

ذمار - سبأ:

نجحت جهود قبلية قادها محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وعدد من الشخصيات الإجتماعية بمديرية المنار وقبائل آنس في احتواء قضية قتل بالخطأ في مديرية المنار.



وخلال لقاء قبلي حضره وكيل محافظة ذمار محمود الجبين وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وقيادات الأجهزة الأمنية وشخصيات إجتماعية .. أعلن أولياء الدم من قبائل بيت مسحق مديرية المنار العفو العام والمطلق عن الجاني لوجه الله تعالى وإمتثالا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتكريما لوجوه الحاضرين من القيادات التنفيذية والشخصيات الاجتماعية.



وأكد المحافظ المقدشي أهمية تضافر جهود الشخصيات الإجتماعية لحل المشاكل الاجتماعية وفي المقدمة قضايا الثأر التي تهدد الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي.



وأشاد بمواقف قبائل آنس وشخصياتها الاجتماعية التي تسجل إسهامات فاعلة في تقريب وجهات النظر وصولا إلى حل مثل هذه القضايا وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.



ولفت محافظ ذمار إلى أهمية اقتداء قبائل ذمار بمواقف قبائل آنس وبما يسهم في حل مختلف المشاكل الاجتماعية وتوحيد الصفوف في مواجهة العدوان.



وأثنى على الموقف المشرف لقبائل بيت مسحق في العفو المطلق في القضية التي وقعت بالخطأ والتي كان نتيجتها استشهاد أحد أبناء قبائل بيت مسحق بمديرية المنار.



وكان الشخصية الاجتماعية بمديرية المنار عبدالحميد العنهمي .. أعلن بالنيابة عن أولياء الدم العفو العام والتنازل عن القضية حقنا للدماء والإسهام في تعزيز روح التلاحم والتعاون والإخاء بين أبناء المجتمع.



ودعا الجميع إلى وحدة الصف وتعزيز التلاحم الوطني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

[27/مايو/2018]سبأ