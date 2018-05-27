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  اقتصاد
مسؤول روسي لايستبعد عودة انتاج النفط لمستويات اكتوبر 2016
[27/مايو/2018]
موسكو -سبأ:

اعتبر مسؤول روسي إن العودة إلى مستويات إنتاج النفط التي كانت قائمة في أكتوبر 2016 أحد الخيارات المطروحة لتخفيف قيود الإنتاج.


وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات للصحفيين في موسكو اليوم ان القرار سيتخذ خلال اجتماعات أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا في 22 و23 يونيو المقبل.

وأضاف نوفاك قائلا "عندما مددنا الاتفاق حتى نهاية 2018، تحدثنا عن احتمال العودة إلى مستوى إنتاج أكتوبر2016."

ودخل الاتفاق الحالي حيز التنفيذ في الأول من يناير 2017 وتضمن تخفيض منتجي النفط العالميين لإنتاجهم بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص المخزونات العالمية ورفع أسعار الخام.

وفي ظل القيود المفروضة منذ 17 شهرا على الإمدادات ارتفعت أسعار النفط إلى 80  دولارا للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ أواخر 2014.

سبأ
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