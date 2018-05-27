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  رياضة
ريتشاردو يفوز بلقب سباق جائزة موناكو ببطولة العالم في فورمولا1
[27/مايو/2018]
موناكو- سبأ:

توج الأسترالي دانييل ريتشاردو سائق فريق ريد بول بلقب سباق جائزة موناكو الكبرى اليوم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.


وتصدر المتسابق الأسترالي التجارب الحرة الثلاث بالإضافة إلى التجارب الرسمية قبل أن يفوز بالسباق المكون من 8 لفات متفوقا على سيباستيان فيتيل، سائق فيراري ولويس هاميلتون سائق مرسيدس، رغم انه أبلغ بوجود فقدان لطاقة المحرك في وقت مبكر من السباق.

وعوض ريتشاردو فرصة الفوز في ذات الحلبة في 2016، وأعطى فريقه سببا للاحتفال بخوضهم السباق رقم 250 في منافسات فورمولا1.

وتقدم ريتشاردو للمركز الثالث في فئة السائق، بعدما حقق الفوز بالسباق الثاني له هذا الموسم والسابع له في مسيرته برصيد 73 نقطة، فيما واصل هاميلتون بطل العالم تصدر جدول الترتيب برصيد 110 نقطة، فيما جاء فيتيل في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

سبأ
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