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اتفاق باكستاني افغاني على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الأمن الاقليمي
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اتفاق باكستاني افغاني على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الأمن الاقليمي
[27/مايو/2018]
إسلام آباد - سبأ:

اتفقت باكستان وأفغانستان اليوم على العمل معًا لتعزيز العلاقات الثنائية وتحسين الوضع الأمني في المنطقة .



جاء ذلك خلال مباحثات رسمية انعقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد, بين وفدي البلدين برئاسة مستشار الأمن القومي الباكستاني الجنرال المتقاعد ناصر خان جنجوعة، ونظيره الأفغاني محمد حنيف أتمار الذي يزور باكستان حاليًا على رأس وفد أفغاني رفيع المستوى .



وأوضح بيان رسمي صدر عقب الاجتماع أن الجانبين بحثا عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية, والوضع الأمني الإقليمي, وإدارة الحدود بين باكستان وأفغانستان .



واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون لتطبيق "خطة العمل المشتركة للسلام والتضامن" التي جرى الاتفاق على تفعليها بين البلدين خلال الاجتماع الذي عقد في إسلام آباد قبل أسبوعين برئاسة وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية تهمينه جنجوعة، ونائب وزير الخارجية الأفغاني حكمت خليل كرزاي .

سبأ
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