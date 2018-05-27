محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بمديرية مكيراس بالبيضاء تناقش مستوى الأداء المحلي والتنفيذي البيضاء - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية مكيراس محافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري مستوى الاداء المحلي والتنفيذي والسبل الكفيلة بتعزيز الاداء ورفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل الدعم.



وتطرقت الأمسية التي حضرها مدير عام مديرية مكيراس ياسر جحلان وأعضاء المكتب التنفيذي وعدد من مدراء المديريات والعلماء وممثلي المكونات السياسية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة الى مستجدات الوضع الراهن المتمثل بالعدوان والحصار والوقوف أمام التضحيات التي يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية.



وأكد المشاركون في الأمسية على أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني في مواجهة العدوان، ورفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال.



وأشادوا بالتضحيات التي قدمها ابطال الجيش واللجان الشعبية .. مترحمين على أرواح الشهداء الابطال الذين قدموا أرواحهم فداء في سبيل العزه والشرف.



وفي الأمسية، أكد المنصوري على ضرورة تعزيز الاداء المحلي والتنفيذي بما يسهم في خدمة القضايا التنموية والخدمية ويعزز مناخات السلم الاجتماعي ويوحد كافة الجهود في مواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في مواجهة العدوان والحصار.



ولفت إلى أهمية تلمس احتياجات المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان، والتنسيق لمعالجة الصعوبات لتوفير الخدمات للمواطنين .. حاثا على الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتها تقديرا وعرفانا بتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.



ودعا محافظ البيضاء خطباء المساجد والعلماء إلى المشاركة في الدعوة للتصالح والتسامح ودعوة المغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني وجادة الصواب كمواطنين صالحين والتخلي من مرتزقة العدوان الذين يجلبون الدمار للوطن دون أي مبرر.

سبأ [27/مايو/2018]سبأ