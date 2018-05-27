الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني

صنعاء - سبأ:

عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.

وأكتفى الأمازون بتسجيل الهدفين في الشوط الأول عبر رأسية عبد العزيز خميس وأحمد ضبعان الذي إنفرد بحارس المرمى ومرر كرة سهلة على يساره.



وفي الشوط الثاني حاول فريق النقل العودة في النتيجة لكنه اصطدم بخبرة دفاعات الأمازون ومن خلفهم الحارس عدنان الخاوي, لينتهي اللقاء بفوز الأمازون بهدفين دون رد.



وفي المباراة الثانية لذات المجموعة تعادل فريقا الشهيد الصماد ومنافسه المؤسسة الوطنية للتنمية من دون أهداف ليحقق الثاني أول نقطة له في البطولة.



بهاتين النتيجتين حقق الأمازون العلامة الكاملة من النقاط بعدما رفع رصيده الى تسع نقاط ليتأهل برفقة وصيفه فريق النقل الذي يملك أربع نقاط وجاء الشهيد الصماد ثالثا بنقطتين وتذيل فريق المؤسسة الوطنية للتنمية الترتيب برصيد نقطة فقط.



وبانتهاء الدور التمهيدي للبطولة الرمضانية التي ينظمها النادي الأهلي للعام الـ 35 على التوالي بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية تحدد هوية الفرق المتأهلة لربع النهائي.



حيث تأهل عن المجموعة الأولى فريقي الشهيد الصيفي و 22 مايو ولحساب المجموعة الثانية تأهل اليرموك والشهيد عبد العزيز عبد الغني وعن المجموعة الثالثة تأهل فريقا الأمازون والنقل كما تأهل فريقا شباب العروبة والشهيد الصماد لاحتلالهما أفضل مركز ثالث بين المجموعات الثلاث وفقا لنظام البطولة.



وأقرت اللجنة المنظمة للبطولة إجراء قرعة الدور ربع النهائي المؤهل للمربع الذهبي غدا الاثنين حيث سيتم وضع الثلاث الفرق الحائزة على المركز الأول بين المجموعات، بالإضافة الى أحسن فريق ثاني في وعاء وباقي الفرق الأربع في وعاء آخر.



وضمن منافسات الأشبال لكرة القدم تعادل فريقا 22 مايو و الشعب بهدف لمثله سجل هدف الأول أيمن فاروق وأحرز هدف الشعب لاعبه اسامه الحميري.



وفي منافسات كرة الطاولة أحرز اللاعب عبد الرحمن الخولاني لقب فردي البراعم بفوزه على أدهم جبران وعلي العلفي بنتيجة 3 / صفر وسيتم التنافس على المركزين الثاني والثالث غدا بين علي العلفي ويوسف المحاقري وريان اليفاعي.



وفي فئة الأشبال يلعب إيهاب عادل ومنافسه أيمن الذماري غدا على لقب البطولة.



إلى ذلك تتواصل منافسات مسابقة الثقافة والقرآن الكريم في إطار البرنامج الثقافي الرمضاني الذي ينظمه النادي الأهلي حيث فاز فريق رفع الأثقال على فتيات النادي الأهلي (أ) 25 درجة مقابل 10, فيما يتنافس 10 مشاركين ومشاركة في مسابقة القرآن الكريم فئة 20 جزء.

[27/مايو/2018]سبأ