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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 11:38:36م
صاروخ قاهر M2 يدك الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخاً باليستياً على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.
زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يلتقيان في قمة مفاجئة في منطقة حدودية
لتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم السبت في قمة مفاجئة في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
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العدوان السعودي على اليمن
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وزير الخارجية يهنئ نظيره الأذربيجاني باليوم الوطني لبلاده
[27/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:
هنأ وزير الخارجية المهندس هشام شرف، نظيره الاذربيجاني علمار محمد اوغلو، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده .
واعرب شرف في برقيته لوزير خارجية اذربيجان عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب أذربيجان دوام التقدم والرخاء.
سبأ
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