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  رياضة
نتائج منافسات اليوم الأول لبطولة 22 مايو الرمضانيه للتنس
[27/مايو/2018]
صنعاء  - سبأ:

تتواصل بصنعاء منافسات بطولة ٢٢ مايو الرمضانية للتنس، والتي ينظمها الإتحاد العام للتنس والاسكواش بدعم ورعاية مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والإستثمار.


وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأول للبطولة في فئة البراعم عن فوز اللاعبين أسامة الإرياني وـحمد مزود على أيمن نبيل وأمين نبيل وتغلب اللاعبان مروان عبد الملك واحمد ياسين على يوسف سلامه وايهم علوي كما فاز نزار العبسي وآدم اليحيري على فيصل محمد وفارس سلامه.

وفي فئة الكبار حقق اللاعبان فهمي الورد وحسن حبيب الفوز على عبد الله المروني وحسين الخولاني وتغلب اللاعبان سهيل السعيدي وأحمد عبادل على خليل سلام وعماد الرضا وفاز سلطان المسمري وإبراهيم الفضيل على أسامة رمضان وياسين الدبعي وفاز أحمد المغربي ومحمد الكباري على رائد صبرة وأحمد السمه وتغلب اللاعبين منيع المقالح وسامي الورد على محمد شرف وإبراهيم الأشول.

وضمن فئة الرواد فاز اللاعبان محمد هبة وعبد الله السفياني على ناجي المرقب وصلاح العامري و محمد الصرمي ومروان الدالي على اللاعبين خالد حطرم وعبد الستار الهمداني ووليد الفسيل وأحمد الحميري على عبد الملك سريح وفهمي أحمد

ويشارك في منافسات أكثر من 120 لاعب ولاعبة موزعين على سبع فئات عمرية للزوجي هي : براعم ، شباب ، رواد ، معاقين حركيا ذكور، و معاقين حركيا إناث ناشئين وناشئات دار الرحمة .

سبأ
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