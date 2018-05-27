محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بصنعاء لمناقشة آلية التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات صنعاء - سبأ:

عقد بصنعاء اليوم اجتماعا موسعا برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ووكيل وزارة التخطيط رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث الدكتور القاسم عباس.



ناقش الاجتماع بحضور ممثلي المنظمات الصحية والإنسانية في اليمن، آلية التنسيق وتوحيد الجهود لمعالجة الإشكاليات التي تواجه عمل المنظمات والتنسيق مع الجهات الحكومية.



وتطرق الإجتماع إلى معاناة مرضى الغسيل الكلوي وسبل دعم مراكز الغسيل في مختلف المحافظة، بالإضافة إلى دعم مخيمات النازحين وتوفير احتياجاتها من الغذاء والماء والدواء.



وأكد الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود بين الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ووزارة الصحة والجهات المعنية والمنظمات من أجل مواجهة الوضع الكارثي في اليمن وتخفيف أثار العدوان على المواطنين .



وفي الاجتماع أكد وزير الصحة العامة والسكان أهمية تكامل الخدمات الصحية على مستوى المحافظات بحيث تشمل كل مكونات الرعاية الصحية الأولية واللاحقة .



وأشار إلى ضرورة الاهتمام بمخيمات النازحين من خلال تقديم الرعاية الصحية والغذائية والإصحاح البيئي وتوسيع خدمات النظافة وتوفير المياه النظيفة وإيجاد وسائل الصرف الصحي لحماية النازحين من الأمراض والأوبئة.



وتطرق إلى ما يعانيه مرضى الفشل الكلوي جراء شحة الأدوية والمحاليل الخاصة بجلسات الغسيل، ما يتطلب سرعة التدخل لإنقاذ المصابين وتخفيف معاناتهم من خلال دعم جهود الوزارة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم خاصة وأن بعض مراكز الغسيل الكلوي توقفت عن تقديم الخدمات.



وحث الدكتور المتوكل المنظمات الدولية الصحية والإنسانية إلى توسيع وزيادة الدعم لجهود الوزارة في توفير الخدمات الصحية والعلاجية ومعالجة سوء التغذية لمواكبة تزايد المصابين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي طالت البيئة وأفقدت الكثير مصادر عيشهم.



من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية حرص الهيئة على التنسيق والتعاون مع المنظمات وتقديم كافة التسهيلات وترتيب الأولويات بحسب الاحتياج بما يصب في خدمة المجتمع.



واعتبر الاجتماع فرصة لمناقشة الصعوبات الميدانية التي تواجهها المنظمات في تنفيذ مشاريعها وآلية التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات.

سبأ [27/مايو/2018]سبأ