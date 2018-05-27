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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 09:52:05م
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  عربي ودولي
ارسال فريق الى سنغافورة للتحضير لقمة ترامب وكيم
[27/مايو/2018]
واشنطن - سبأ:

يعتزم البيت الأبيض إرسال فريق إلى سنغافورة لإجراء التحضيرات اللازمة في حال تقرر انعقاد لقاء القمة المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والذي مازال محل شك حتى اللحظة.


وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في تصريح نقلته شبكة /إيه بي سي نيوز/ الأمريكية، إن "فريق التحضير سيسافر إلى سنغافورة كما هو مقرر، للقيام بالتحضيرات اللازمة في حال تقرر عقد القمة".

وجاء تصريح ساندرز عقب أنباء عن عقد اجتماع مفاجئ أمس السبت بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لمناقشة القمة المحتملة بين كيم وترامب.

وكان ترامب قد أعلن الخميس الماضي عن إلغاء القمة المخطط لعقدها مع كيم في سنغافورة في الثاني عشر من يونيو المقبل، لكنه عاد يوم /الجمعة/ وأشار، في تغريدة له على موقع /تويتر/، إلى أن القمة ربما تعقد في موعدها.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ذكرت ان مجموعة من المسؤولين الامريكيين عبروا الى كوريا الشمالية

اليوم لإجراء محادثات بشأن الاعداد للقمة المحتملة بين ترامب وكيم.

سبأ
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