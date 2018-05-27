محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بمديريه خارف بعمران عمران - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية خارف في محافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان ، الاوضاع الراهنة واحتياجات المجتمع في ظل العدوان والحصار .



وفي الأمسية التي حضرها أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ، ومدير الأمن العميد عبد الله العربجي ومسؤول اللجنة الاجتماعية عبد العزيز خرفشة ومدير الأمن السياسي الدكتور محمد الشتوي وقيادة السلطة المحلية بالمديرية وعدد من وجهاء واعيان المديرية، ألقيت العديد من الكلمات اكدت في مجملها على اهمية تعزيز التكافل والتعاون بين ابناء المجتمع لمساعدة المحتاجين .



واشارت إلى التحديات وكيفية التغلب عليها ودور المجتمع في تسيير قوافل المدد للمرابطين في الجبهات من ابطال الجيش واللجان الشعبية .



كما تطرقت إلى جهود تحسين الخدمات العامة ومعالجة قضايا المجتمع على كافة المستويات وتوفير احتياجات المواطن الطارئة من الغذاء والصحة .

سبأ [27/مايو/2018]سبأ