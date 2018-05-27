محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرا المياه والبيئة والزراعة وأمين العاصمة يدشنون الحملة البيئية لمكافحة الكوليرا صنعاء - سبأ :

دشن وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير ووزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن وأمين العاصمة حمود عباد ونائب الممثل المقيم لمنظمة اليونسيف شيرين فركاي اليوم بأمانة العاصمة، الحملة البيئية لمكافحة وباء الكوليرا.



تستهدف الحملة التي تنظمها وزارة المياه والبيئة على مدى 16 يوما مديريات بني الحارث والثورة ومعين والسبعين والوحدة والتحرير بأمانة العاصمة.



وخلال التدشين أشار وزير المياه والبيئة إلى أهمية هذه الحملة البيئية والتي تأتي ضمن الجهود الوطنية لمكافحة وباء الكوليرا.



وأوضح أن الفرق الميدانية التي ستنفذ الحملة في المديريات المستهدفة ستعمل في جانبين يتمثل الأول في تنفيذ رش مبيدات صحة عامة في مناطق مياه المستنقعات المكشوفة وأماكن تجمع القمامة إضافة إلى أحواض محطة معالجة مياه الصرف الصحي .



ولفت وزير المياه والبيئة إلى أن المحور الثاني للحملة يتمثل في الجانب التوعوي في الأسواق والمساجد وتوعية السكان والمزارعين بطرق تجنب وباء الكوليرا .. مؤكدا أن معدل إنتشار وباء الكوليرا انخفض مقارنة بالعام الماضي 2017م.



وحث المهندس الوزير الفرق الميدانية على مضاعفة الجهود والعمل بروح تكاملية وبما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة .



من جانبه حث وزير الزراعة والري الفرق الميدانية على بذل الجهود لتحقيق أهداف الحملة.



وأشار إلى أنه سيتم خلال الحملة التعامل مع ثلاثة أنواع من الرش يشمل رش مادة الكلور ورش رذاذي إضافة إلى الرش الضبابي.



من جانبه أشار أمين العاصمة إلى أن الحملة تعد خطوة مهمة لمكافحة وباء الكوليرا من خلال استهداف المستنقعات وأماكن تجمع القمامة.



وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة المياه والبيئة ومنظمة اليونيسف في مواجهة الوباء .



بدوره أشاد نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف بالخطوات التي قطعتها وزارة المياه وهيئة حماية البيئة في مواجهة الوباء.



وأكد أن اليونيسيف ستقدم الدعم اللازم لكافة الجهود والأنشطة التي تنفذها الوزارة في شتى المجالات المائية والإصحاح البيئي.



حضر التدشين وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني وعدد من المسئولين في وزارتي المياه والزراعة .

سبـأ [27/مايو/2018]سبـأ