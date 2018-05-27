محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة صنعاء يطلع على حركة السير بمداخل العاصمة صنعاء - سبأ :





تفقد وكيل محافظة صنعاء يحيي محسن جمعان اليوم حركة السير ورفع البسطات بعدد من الاسواق بالمديريات.



واطلع الوكيل جمعان ومعه مدير المرور بالمحافظة العقيد مجيب العمري على آلية رفع البسطات والباعة المتجولين من الاسواق.. مستمعين من نائب مدير المرور العقيد أحمد المصري إلى شرح حول تنظيم حركة السير والازدحام الذي تسببه البسطات والسبل الكفيلة بإيجاد حلول ومعالجات لرفع هذه البسطات.



وثمن وكيل محافظة صنعاء جهود قيادة وضباط وأفراد المرور وموظفي مكتب الاشغال في تنظيم حركة السير في مداخل العاصمة ورفغ البسطات العشوائية من الاسواق.



رافقه في الزيارة مديرا مكتبي الاشغال بهمدان احمد عطان والصناعة والتجارة عبدالله مطهر.



إلى ذلك تفقد وكيل محافظة صنعاء يحيي محسن جمعان عدد من النقاط الأمنية بمديريات الطوق.



وأشاد وكيل المحافظة بالجهود المبذولة من الأجهزة واللجان الامنية والتضحيات في سبيل ضبط الجريمة والحفاظ على الأمن والسكينة العامة.



واعتبر الزيارة أقل ما يمكن تقديمه لمن يضحون بأرواحهم ودماءهم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.. مؤكداً أن الزيارة للأجهزة الأمنية وتلمس همومها تأتي بناء على توجيهات محافظ صنعاء.



إلى ذلك تفقد وكيل محافظة صنعاء يحيي محسن جمعان أحوال المرضى والنزلاء بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان.



وأطلع الوكيل جمعان على أحوال نزلاء المستشفى في اقسام الرقود.. مستمعا من عدد من المرضى والجرحى الى شرح حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.



وأشاد وكيل المحافظة بجهود ادارة المستشفى والكادر الطبي في خدمة المرضى.

سبـأ [27/مايو/2018]سبـأ