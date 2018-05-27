محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شركة النفط: استهداف محطة الشركة جريمة تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية صنعاء - سبأ :

أدانت شركة النفط اليمنية استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي محطة الوقود التابعة للشركة بأمانة العاصمة.



وأكدت شركة النفط في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنها تعمل بمهنية وحيادية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين والقطاعات الخدمية والصحية التي تلامس حياة المواطنين.



وأشارت الشركة إلى أن طيران تحالف العدوان استهدف محطة الشركة النموذجية في الصباحة في 22 مايو الجاري وكذا محطة الشركة بشارع الستين الجنوبي بأمانة العاصمة أمس ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من عمال الشركة والمواطنين المارة في شارع الستين .



وأكد البيان أن هذا الاستهداف جريمة حرب تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



وناشدت شركة النفط المجتمع الدولي والأمم المتحدة الاضطلاع بالمسؤولية وإيقاف استهداف المنشآت النفطية.



ودعت المنظمات الحقوقية إلى المشاركة في وقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد باستهداف تحالف العدوان للمنشآت النفطية.

سبـأ [27/مايو/2018]سبـأ