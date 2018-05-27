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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 08:12:33م
صاروخ قاهر M2 يدك الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخاً باليستياً على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.
زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يلتقيان في قمة مفاجئة في منطقة حدودية
لتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم السبت في قمة مفاجئة في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي دورة الشهيد عبد الغني
حجز فريق شاهي الأمازون مقعده في ربع نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
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شركة النفط: استهداف محطة الشركة جريمة تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية
رئيس مجلس النواب يهنئ رئيسة مجلس النواب الأثيوبي بالعيد الوطني
مصدر بالدفاع: مصرع العشرات وجرح مئات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
الأرصاد يتوقع أجواء صحوة إلى غائمة ومغبرة خلال الساعات القادمة
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العدوان السعودي على اليمن
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رئيس مجلس النواب يهنئ رئيسة مجلس النواب الأثيوبي بالعيد الوطني
[27/مايو/2018] صنعاء - سبأ :
بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيسة مجلس النواب الأثيوبي مفريات كامل، بمناسبة احتفالات الشعب الأثيوبي بالعيد الوطني.
سبأ
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العدوان السعودي على اليمن
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[27/مايو/2018]
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[27/مايو/2018]
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[27/مايو/2018]
طيران العدوان يواصل شن غاراته على المواطنين بمحافظة صعدة
[26/مايو/2018]
استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل بقصف سعودي على مديرية غمر بصعدة
[26/مايو/2018]
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