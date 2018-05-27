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مصدر بالدفاع: مصرع العشرات وجرح مئات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
[27/مايو/2018] صنعاء - سبأ :
أكد مصدر في وزارة الدفاع مصرع العشرات وجرح مئات الغزاة والمرتزقة وتدمير 15 آلية عسكرية في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي خلال الـ 24 ساعة الماضية .

ولفت المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى استمرار الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ تكتيك عسكري يستنزف ويشتت قوى الغزاة والمحتلين في الساحل الغربي.

وأوضح المصدر أن العمليات تسير في عدة محاور منها شمال الخوخة وحيس وحرض .. مبيناً أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من التنكيل بالعدو بالإغارات المفاجئة شمال حيس، بالتوازي مع التصدي لزحف في الخط الساحلي وإحراق الآليات بعتادها وتجهيزاتها وسقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الغزو والاحتلال.

وأشار المصدر إلى تنفيذ كمين تكتيكي على الخط الساحلي دمرت خلاله آليتان عسكريتان وقطع الخط على تحركات العدو واستهداف تجمعاته ونقاط تمركزه بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا التي حققت إصابات مباشرة في صفوفه وعتاده.

كما أكد المصدر انكسار واحد من أكبر الزحوف العسكرية التي شاركت فيها عدد من ألوية المرتزقة السودانيين والإماراتيين والمحليين مدعومة بغطاء جوي نفذ عشرات الغارات المتوالية.

وذكر المصدر أن قوات الجيش واللجان الشعبية واصلت تقدمها وشلت حركة العدو وكبدته هزائم متتالية وخسائر فادحة في أرواح مرتزقته وعتاده.. لافتا إلى المعلومات الطبية التي وردت حول اكتظاظ مستشفى المخا ومستشفيات عدن والمستشفيات الميدانية في الخوخة وفي الخطوط الخلفية بالجرحي وجثث القتلى.

وقال المصدر "إن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية نوعية في مفرق الوازعية على تحصينات العدو ومواقعه انتهت بالسيطرة على عدد من المواقع وكذا السيطرة النارية على خط الإمداد في موزع والوازعية".

وأضاف " تم التصدي في حرض لزحف واسع شن فيه الطيران 40 غارة على ميدي وحرض وتم تدمير أربع آليات، ونفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية معاكسة تمكنوا فيها من استعادة المواقع التي كان العدو قد تقدم فيها خلال اليومين الماضيين ومنها قرية المدب والمواقع المحيطة بجبل النار ".

وبين المصدر أن الجيش واللجان الشعبية اغتنموا كمية كبيرة من العتاد الحربي المتنوع وأسر عدد من المرتزقة.

وسخر المصدر المسؤول بوزارة الدفاع من الانتصارات الإعلامية التي يحاول العدوان الأمريكي السعودي من خلالها رفع المعنويات والحالة النفسية المهزومة للمرتزقة والغزاة والقوى التي تساندهم.

كما أكد المصدر على الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش واللجان الشعبية وثباتهم في جبهات العزة والكرامة على كل الأرض اليمنية وكسرهم لمعادلة كل أجيال الحروب التي اختبرتها أمريكا في اليمن.

وجدد المصدر التأكيد على أن معركة الساحل الغربي ستكون تذكارا تاريخيا جديدا أن اليمن مقبرة للغزاة والمعتدين، ونقل معادلة العدوان على اليمن إلى مراحلها النهائية بالمفاجآت التي تنتظر تحالف العدوان.

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