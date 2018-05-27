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الأرصاد يتوقع أجواء صحوة إلى غائمة ومغبرة خلال الساعات القادمة
[27/مايو/2018] صنعاء - سبأ :
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة ومغبرة على معظم محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة القادمة .

وأوضح المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً حارة بوجه عام ، وقد تقترب درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق من 38 درجة مئوية .

وتوقع المركز هطول أمطار متفرقة على المناطق الشمالية لصحاري محافظتي المهرة و حضرموت ، و ستنشط الرياح وتكون شمالية شرقية إلى شمالية تتراوح بين 15 إلى 25 عقدة مثيرة للأتربة وتنخفض تبعا لذلك الرؤية الأفقية .

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر ، كما ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة خلال فترتي الظهيرة والمساء حيث تتشكل السحب الركامية وقد يرافقها هطول أمطار خفيفة ومتفرقة .

وفي السواحل الشرقية ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وهطول أمطار متفرقة فيما ستكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 عقدة مثيرة للأتربة والرمال وتعمل على اضطراب البحر ، فيما سيتراوح ارتفاع الموج بين أربعة إلى ستة أمتار .

وذكر المركز أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة على السواحل الجنوبية والغربية والرياح سطحية خفيفة إلى معتدلة تتراوح بين ثمان إلى 18 عقدة غربية شمالية إلى غربية على السواحل الغربية ، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على السواحل الجنوبية .

وحسب المركز ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً إلى غائمة والرياح سطحية شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة .



و نبه المركز المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس في المناطق الصحراوية ، ومن تدفق السيول في الشعاب والوديان في مناطق شمال شرق محافظتي حضرموت والمهرة .

وحذر مرتادي البحر و الصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج في السواحل الشرقية وحول أرخبيل سقطرى .

سبأ
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