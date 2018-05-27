أمسية رمضانية بوزارة الصحة العامة والسكان/ مكتمل / [27/مايو/2018] صنعاء - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية نظمتها وزارة الصحة العامة والسكان، الوضع الصحي وسبل الارتقاء بالخدمات الصحية.



وفي الأمسية التي حضرتها قيادات الوزارة والبرامج الصحية أكد وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، أهمية استشعار الجميع المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين الخدمات الصحية.



وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود للتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار، والنهوض بالقطاع الصحي على كافة المستويات .



وأكد الدكتور المتوكل أنه سيتم إعادة هيكلة وزارة الصحة وفقاً للأسس العلمية والمهنية بحيث يعكس هيكلها الجديد الوظائف الفعلية للوزارة والاستراتيجيات والأهداف الواقعية ويحدد خطوط السلطة والعلاقات التنظيمية الرأسية والأفقية بين قطاعات ووحدات وهيئات ومراكز وفروع الوزارة.



وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة ستراعي مبدأ ونطاق الإشراف ومبدأ وحدة المرجعية والقيادة والتكافؤ بين المسؤولية والسلطة على مختلف الوحدات والمستويات وبما يعزز دور الوزارة القيادي و التنسيقي وإنهاء التداخلات في المهام والصلاحيات والاختصاصات.



ولفت إلى أن الهيكلة ستحقق انسيابية في تدفق البيانات والمعلومات وضمان جودتها و مصداقيتها وشموليتها لتصب كافة الجهود والأنشطة في تحقيق الهدف العام وهو ضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وقائية وتشخيصية وعلاجية وإسعافية وتأهيلية لجميع محتاجيها بجودة عالية وفي الوقت المناسب .



وتطرق إلى أهداف الهيكلة في تعزيز دور الوزارة في الاهتمام بالجرحى، وتطوير وتأهيل وتوسيع الطوارئ والعناية المركزة .



كما أكد وزير الصحة أن الجهود مستمرة في تحسين العمل الإداري وأداء البرامج الصحية التابعة للوزارة، وتطوير أداء الكادر البشري، ومعالجة كافة الاشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي.



سبأ