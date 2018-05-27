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اجتماع مشترك بصنعاء لمناقشة الوضع الوبائي للكوليرا وتدخلات مكافحته
[27/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع مشترك عقد اليوم  بصنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل الوضع الوبائي لأمراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها.

    وأكد الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي ووكيلي وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني وجمال الصايدي  وممثلي منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ، أهمية مضاعفة الجهود وتنفيذ تدخلات متكاملة و شاملة بدءاً بالإصحاح البيئي وتوفير المياه النقية للوقاية من وباء الكوليرا والحد من انتشاره .

  وأشار الاجتماع إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين وزارتي الصحة والمياه والمنظمات لمواجهة ومنع انتشار الكوليرا .

 وشكل الاجتماع لجنة مصغرة لإقرار الدليل والخطة الشاملة لمكافحة الكوليرا .

وأكد وزير الصحة أهمية التكامل بين وزارتي الصحة والمياه والمنظمات وتكثيف الجهود لمكافحة وباء الكوليرا ، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل مكافحة الأوبئة وصولاً إلى استئصالها نهائياً .

وقال : " لقاح الكوليرا جيد إذا ترافق مع إصحاح بيئي  ، فلا يمكن إعطاء لقاح في ظل وجود ماء ملوث حيث لا جدوى للقاح الكوليرا إذا لم يتواكب معه إصحاح بيئي متكامل ".
ولفت وزير الصحة إلى أهمية وجود خطة متكاملة للقضاء على الكوليرا ، مؤكداً استعداد الوزارة تسهيل عمل كافة المنظمات الدولية لتحسين الوضع الصحي ومكافحة الأوبئة.


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