مركز الأرصاد : انتهاء الحالة المدارية لعاصفة ماكونو خلال 12 ساعة [27/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

أكد المركز الوطني للأرصاد اليوم أن الحالة المدارية الناتجة عن العاصفة الإعصارية ماكونو ستنتهي بشكل تدريجي خلال الـ 12 ساعة القادمة .



وأوضح المركز في نشرته اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها أن خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات التوقعات العددية بينت تحول العاصفة المدارية ماكونو مساء أمس إلى منخفض جوي متعمق ، تحوّل بشكل تدريجي فجر اليوم إلى منخفض جوي مداري عند الإحداثيات 19.0 شمالاً و 52.8 شرقاً .



وأشار المركز إلى أن المنخفض المداري ضعف تدريجياً إلى منطقة ضغط جوي منخفض عند الساعة التاسعة صباحاً بسبب الاحتكاك باليابسة.



وأشاد قطاع الأرصاد الجوية و المركز الوطني بالدور الإيجابي للمتنبئين والرصاد الجويين والمواطنين والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وأئمة المساجد و مدراء المدارس في محافظتي أرخبيل سقطرى والمهرة ، على دورهم الإيجابي في التعامل بمسؤولية مع النشرات التحذيرية الصادرة عن المركز .





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