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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 04:02:29م
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نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن
[27/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
ناقش نائب وزير الخارجية حسين العزي اليوم مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن فرانسوا موريلون، مجالات التعاون بين اليمن واللجنة وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي اللقاء دعا نائب الوزير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تفعيل دورها في الدعوة لاحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن والذي يُنتهك بشكل يومي من قبل دول تحالف العدوان. مشيرا بهذا الصدد إلى ما حصل يوم أمس من إستهداف طيران العدوان لمحطة شركة النفط بالعاصمة صنعاء.

ولفت إلى أهمية توسيع دور بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة السجون والاطلاع على أوضاع المعتقلين لدى دول العدوان ومرتزقته والذي تتعرض حقوقهم للانتهاكات.

وأكد نائب وزير الخارجية استعداد الجهات الحكومية تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة. معربا عن أمله في مضاعفة المنظمات الدولية لجهودها الداعمة للتخفيف من الآثار المترتبة على العدوان والحصار المفروض على اليمن.

من جانبه استعرض رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنشطة البعثة خلال الفترة الماضية. مؤكداً حرص اللجنة على الاستمرار في مهامها الإنسانية في اليمن وبما يسهم في التخفيف من الوضع الإنساني.




سبأ
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