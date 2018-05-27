وزير الصحة يطلع على عمل برنامجي التحصين الموسع و مكافحة السل [27/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم مع مديرة البرنامج الوطني للتحصين الموسع الدكتورة غادة الهبوب ونائبها الدكتور عبدالحكيم النهاري ، آلية تطوير العمل في البرنامج والصعوبات التي تواجهه .



وتطرق الاجتماع إلى آلية تفعيل التحصين باعتباره من أهم الوسائل الوقائية من أمراض الطفولة الستة القاتلة ، ورفع نسبة التوعية بأهمية التحصين للحفاظ على صحة الأطفال خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .



و أكد الدكتور المتوكل ضرورة زيادة برامج التوعية المجتمعية بأهمية التحصين ، داعياً الآباء والأمهات إلى الالتزام بأخذ الجرعات الروتينية لأطفالهم سواء من خلال المراكز الثابتة أو التفاعل مع الحملات التي تنفذها الوزارة .



كما أكد استعداد الوزارة تقديم الدعم وتسهيل الصعوبات التي تعترض عمل البرنامج ليقوم بدوره في الحفاظ على سلامة الأطفال ،لافتاً إلى أهمية تفعيل المراكز الصحية واستمرار التحصين الروتيني فيها .



وكان وزير الصحة اطلع على سير العمل في البرنامج ، وأنشطته وخططه واستراتيجية النشاط الإيصالي التكاملي عبر العامل الصحي المجتمعي للعام 2018م .



كما اطلع على مضامين الدورة التدريبية التي ينفذها البرنامج الخاصة بالتخطيط على مستوى المرافق الصحية بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للنشاط الإيصالي التكاملي عبر المرافق الصحية .



إلى ذلك أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل خلال زيارته للبرنامج الوطني لمكافحة السل إلى أهمية تطوير آلية العمل ومواكبة التطورات الحديثة خاصة وأن البرنامج لم يشهد تحديثاً منذ فترة .



وطالب القائمين على البرنامج بوضع خطة علمية ترتكز على الأسس والمعطيات الجديدة للارتقاء بعمل البرنامج وتطوير خدماته ورفعها للوزارة خلال اسبوعين .



وشدد على أهمية تفعيل برامج التوعية بالوقاية من مرض السل بالاستفادة من الوسائل الإيضاحية الحديثة ، مؤكداً استعداد الوزارة تقديم الدعم وتسهيل الصعوبات التي تعترض عمل البرنامج .





سبأ