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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 02:47:21م
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وزارة النفط تدين بشدة استهداف العدوان لمنشآت شركة النفط
[27/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
 أدانت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها ، بشدة جريمة استهداف طيران العدوان لمحطة الوقود التابعة لشركة النفط بأمانة العاصمة مساء أمس والتي راح ضحيتها 15 شهيداً وجريحاً.

واستنكرت وزارة النفط في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استمرار تحالف العدوان في استهداف المنشآت النفطية المدنية في انتهاك سافر لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم .. محملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المسئولية إزاء استهداف المنشآت المدنية والنفطية على وجه الخصوص جراء صمتها على ما يرتكبه العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية لحماية المنشآت المدنية والنفطية من أي اعتداء من قبل العدوان طبقاً للأعراف والقوانين الدولية .


سبأ
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