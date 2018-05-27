استمرار اضراب سائقي الشاحنات في البرازيل على الرغم من تدخل الجيش [27/مايو/2018] برازيليا- سبأ:

أكدت الحكومة البرازيلية أن الوضع في طريقه للعودة الى طبيعته في اليوم السادس من إضراب لسائقي الشاحنات احتجاجا على زيادة أسعار الديزل، يشل البلاد.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد، عن وزير أمن المؤسسات سيرجيو ايتشيغوين، القول: "نحن في طريقنا لإعادة الوضع الى طبيعته"، لكنه اعترف في الوقت نفسه أن تحقيق ذلك "لن يكون سريعا".



وتريد الحكومة البرازيلية إعطاء الأولوية للمطارات ومحطات توليد الكهرباء وتموين المستشفيات.



وكان الرئيس البرازيلي ميشال تامر قد أعلن مساء الجمعة استدعاء "قوات الأمن الفدرالية" للتدخل.. وبدأ العسكريون مواكبة شاحنات صهاريج لدخول مصاف، خصوصا مصفاة دوكي دي كاسياس بالقرب من ريو دي جانيرو.



ولكن مساء أمس السبت، كان هناك 566 حاجزا طرقيا موزعة في البلاد، كما اعلن وزير الأمن العام راوول جونغمان.. وقال إن "البرازيل لن تكون رهينة (لأي قطاع) وحكومة الرئيس تامر مصممة على استخدام كل الوسائل لتحقيق ذلك".



وقبل ذلك، صرح وزير الامانة العامة للحكومة كارلوس مارون في مؤتمر صحفي بأن الرئيس تامر "قلق جدا" على الوضع في المستشفيات.. موضحا أن سائقي الشاحنات التي تنقل أدوية ومواد طبية ستفرض عليهم غرامات اذا شاركوا في الاضراب.



وأوضح مارون الذي كان يتحدث بعد اجتماع بين رئيس الدولة وعدد من أعضاء الحكومة أن الشرطة الفدرالية طلبت من القضاء إصدار مذكرات توقيف ضد رؤساء شركات النقل المتهمين بمخالفة القانون الذي يمنع أرباب العمل من القيام بإضراب.



وفي جميع أنحاء البلاد أصبحت كل محطات الوقود تقريبا تعاني من نقص.. وقالت نقابة موزعي الوقود في ساو باولو إن 99 في المائة من محطات الوقود لم يعد لديها محروقات وأن الوضع يحتاج الى "ما بين 5 و7 أيام" ليعود الى طبيعته بعد انتهاء الاضراب.



وقال رئيس بلدية ساو باولو برونو كوفاس الذي أعلن حالة الطوارىء في المدينة الجمعة، والسبت إن الوضع "خطير لكنه تحت سيطرة السلطات".





سبأ