الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرارا عسكريا يقضي بهدم 20 منزلا في قرية العقبة شرق طوباس [27/مايو/2018] القدس المحتلة- سبأ:

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا، يقضي بهدم 20 منزلا، في قرية العقبة شرق طوباس، بعد 60 يوما، في حال بقائها غير مأهولة بالسكان؛ بحجة عدم الترخيص.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس مجلس قروي العقبة سامي صادق، القول: إن الاحتلال أقر بهدم هذه المنازل التي أنشئت خلال الشهور الستة الماضية، وغير المأهولة حتى اللحظة.. موضحا أن المهلة التي أقرتها ما تسمى بـ(الادارة المدنية الإسرائيلية) هي 60 يوما.



وأوضح أن هذه المباني مبنية على أراضٍ مملوكة للمواطنين، ومرخصة من لجنة التنظيم والبناء في القرية.. مشيرا إلى أن (الادارة المدنية) تجولت نهاية الأسبوع الماضي في القرية، التي تقع ضمن المناطق المصنفة (ج) حيث صدر القرار العسكري بتاريخ الـ17 من أبريل الماضي.





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