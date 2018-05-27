بافليوتشنكوفا تتوج بلقب بطولة ستراسبورج للتنس بعد فوزها على تسيبولكوفا [27/مايو/2018] ستراسبورج- سبأ:

فازت الروسية انستاسيا بافليوتشنكوفا بصعوبة على السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا 6-7 و7-6 و7-6 الليلة الماضية، لتتوج بلقب بطولة ستراسبورج الدولية للتنس.



وبهذا الانتصار ستتوجه بافليوتشنكوفا إلى فرنسا المفتوحة وهي مفعمة بالثقة لكن المصنفة 31 عالميا بذلت مجهودا كبيرا لتجتاز عقبة تسيبولكوفا بعد 3 ساعات و35 دقيقة لتحقق لقبها 12 في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.



وبافليوتشنكوفا ليست غريبة على تسيبولكوفا ومواجهة يوم أمس كانت الـ11 بين اللاعبتين في بطولات المحترفات.



وبدأت تسيبولكوفا، التي فازت في 7 مباريات سابقة على منافستها الروسية، المواجهة بقوة ودفعت المجموعة الأولى لشوط فاصل.. لكن بافليوتشنكوفا أعادت نفسها إلى اللقاء لتدفع المباراة لمجموعة فاصلة.



وأنقذت نقطتين لحسم المباراة في نهاية المجموعة الثالثة وحافظت على هدوئها في الشوط الفاصل لتخرج منتصرة.



وسددت بافليوتشنكوفا 13 ضربة ارسال ساحق لتبعث رسالة تحذير قوية لمنافساتها في فرنسا المفتوحة.



وستواجه بافليوتشنكوفا منافستها السلوفينية بولونا هرتسوج في الدور الأول لفرنسا المفتوحة يوم غد الاثنين بينما تلتقي تسيبولكوفا مع الألمانية يوليا جورجيس المصنفة 11.







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