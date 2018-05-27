محافظ المحويت يدشن توزيع المعونات الغذائية للنازحين والمتضررين [27/مايو/2018] المحويت - سبأ:

دشن محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي على النازحين و المتضررين من العدوان في مدينة المحويت.



وفي التدشين أشاد المحافظ بن حيدر بجهود فريق مشروع التغذية المدرسية وبرنامج الأغذية العالمي في التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار .



وحث علي استمرار دعم احتياجات المتضررين والنازحين وإغاثة الفئات الاجتماعية الأشد فقراً بمناطق وقري وعزل مديريات المحافظة.



فيما أوضح مشرف مشروع التغذية المدرسية عبدالكريم الأخرم أن المساعدات الغذائية تستهدف 180 ألفاً و 744 فرداً في مختلف المديريات , مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة شهرياً يبلغ 30 ألفاً و124 أسرة من النازحين والمتضررين والأشد فقراً في مديريات المحافظة.



وأشار إلى أن صرف المعونات يتم من خلال 235 مركزا في كافة مناطق المديريات المستهدفة .



حضر التدشين مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة محمد أبو القاسم.







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