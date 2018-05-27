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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 02:47:21م
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باكستان تحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية في يوليو القادم
[27/مايو/2018] إسلام أباد- سبأ:
حددت السلطات الباكستانية يوم 25 يوليو القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، لتغادر بعد ذلك الحكومة المنتهية ولايتها السلطة في مدة لا تتجاوز الأسبوع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الرئاسة الباكستانية القول: إن "الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد".

وأعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ باكستان، التي شهدت العديد من الانقلابات العسكرية، تنهي فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.

وكان حزب (الرابطة الإسلامية) الذي يقوده نواز شريف فاز في انتخابات 2013 على حزب (الشعب الباكستاني) الذي دفع ثمن أدائه الاقتصادي والأمني السيئ.

وكشفت دراسة أجراها (مركز الأبحاث والدراسات الأمنية) الباكستاني، تراجع عدد حوادث القتل والاغتيال  بنسبة 70 في المائة خلال السنتين الأخيرتين.. وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 حالة قتل في 2015.

وأنهت المحكمة العليا في يوليو الماضي، ولاية نواز شريف على رأس الحكومة بعد الكشف عن عقارات فخمة تمتلكها عائلته عبر شركات (اوف-شور).

وشريف هو رئيس الحكومة الـ15 الذي يقال قبل انتهاء ولايته في البلاد، التي قضت نحو نصف سنوات استقلالها السبعين تحت حكم عسكري.

وتعتبر (حركة الإنصاف) بقيادة عمران خان الخصم الرئيسي لحزب نواز شريف في الانتخابات.

ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات الوسطى، لكن حزب (الرابطة الإسلامية) يتمتع بدعم كبير في البنجاب، الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في باكستان والتي تعد أساسية في الاقتراع.


سبأ
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