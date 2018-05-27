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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 02:47:21م
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مدير الواجبات بريمة يؤكد أهمية تضافر الجهود لتحصيل وتنمية الإيرادات الزكوية
[27/مايو/2018] ريمة - سبأ:
أكد مدير مكتب الواجبات الزكوية بمحافظة ريمة علي النهاري أهمية تضافر جهود القيادات المحلية والمجتمعية لتحقيق أهداف خطة المكتب للعام الجاري المتعلقة بتحصيل وتنمية الإيرادات الزكوية .

وحث مدير الواجبات في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) القيادات المحلية والمجتمعية وخطباء المساجد والشخصيات الاجتماعية على القيام بمسئولياتهم في توعية المواطنين بأهمية الزكاة وحثهم على دفعها للدولة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

وأوضح أن المكتب وفروعه في المديريات سهل عملية تحصيل أموال الزكاة على المكلفين بمختلف أنواعها ، مشدداً على ضرورة تسليم الزكاة للجهة المسئولة عن تحصيلها .

ودعا مدير مكتب الواجبات أبناء المحافظة إلى أداء فريضة الزكاة الواجبة عليهم شرعا والمبادرة بتسديد زكاتهم في هذا الشهر الفضيل الذي تتعاظم فيها الحسنات .

وأشار إلى أن المكتب كلف لجان مختصة على مستوى مديريات المحافظة لمتابعة المتأخرين في توريد ماعليهم من واجبات زكوية خلال الأعوام الماضية وذلك في إطار خطته السنوية لتوريد الزكاة .

كما أكد النهاري أهمية تحصيل الموارد الزكوية وتنميتها في مواجهة الحرب الاقتصادية التي لجأ اليها العدوان بعد أن فشل في تحقيق أي انتصارات في كل الجبهات .


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