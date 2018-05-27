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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 01:59:14م
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أمسية رمضانية في منطقة سارع بجبل المحويت
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أمسية رمضانية في منطقة سارع بجبل المحويت
[27/مايو/2018] المحويت  - سبأ:
  ناقشت أمسية رمضانية بمنطقة سوق الأحد في سارع بمديرية جبل المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر آليات التغلب علي التحديات وتجاوز الظروف الصعبة والمساهمة في رفد الجبهات.

وأكدت الأمسية بحضور مدير المديرية محمد القرم والعقال والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وممثلي الأحزاب والمنظمات ،  ضرورة تنسيق الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين وتفاقم الاوضاع الانسانية جراء استمرار العدوان والحصار .

فيما أكد المحافظ حيدر ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية والإسهام في الجوانب الخدمية ، مشيراً إلى دورها في دعم الاحتياجات الإنسانية للمواطنين.

ولفت إلى أهمية تنسيق الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار ، وحث على استغلال الشهر الفضيل في تلمس أوضاع واحتياجات الفقراء ، و هموم المواطنين ومناقشة المشكلات الاجتماعية وسرعة معالجتها.

واستعرض محافظ المحويت الجهود المجتمعية في رفد جبهات العزة والبطولة بالمال والرجال وقوافل الغذاء ، مشدداً على أهمية الحفاظ علي الأمن والاستقرار  بالمحافظة  و استمرار الثبات والصمود وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته .

فيما أكد المشاركون بالأمسية تصديهم للمؤامرات واستمرار اللقاءات التوعوية الهادفة لتعزيز ثقافة المجتمع بالتحديات والمخاطر وكيفية التغلب عليها.

وألقيت في الأمسية كلمات عن السلطة المحلية بالمديرية والشخصيات الاجتماعية أكدت الحرص علي استمرار دعم جبهات العزة والشرف وتعزيز عوامل الاصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية.


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