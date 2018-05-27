ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق [27/مايو/2018] مسقط - سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (53ر2) نقطة وبنسبة (06ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (98ر4566) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (45ر4564) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(736) ألفًا و(689) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (97ر20) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و(197) ألفًا و(537) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (046ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (50ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (134) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (72ر7) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (337) ألف ريال عماني أي ما نسبته (41ر19) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (203) آلاف ريال عماني وبنسبة (68ر11) في المائة.





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