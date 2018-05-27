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آخر تحديث: الأحد، 27 - مايو - 2018 الساعة 01:59:14م
صاروخ قاهر M2 يدك الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخاً باليستياً على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.
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لتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم السبت في قمة مفاجئة في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
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حجز فريق شاهي الأمازون مقعده في ربع نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
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مصرع 20 مسلحاً في غارات جوية شمال غرب أفغانستان
[27/مايو/2018] كابول- سبأ:
أعلن الجيش الأفغاني اليوم الأحد، عن مصرع ما لا يقل عن 20 مسلحاً وإصابة نحو 13 آخرين في غارات جوية بإقليم (غور) شمال غرب أفغانستان.

ونقلت وكالة (خاما بريس) الأفغانية للأنباء، عن بيان صادر من الجيش الأفغاني، القول: إن الغارات الجوية نُفذت لدعم العمليات البرية في منطقة (تشارسادا)، وأسفرت عن مصرع 20 مسلحاً.

وأضاف البيان إن العمليات الأمنية في المنطقة يتم تنفيذها بشكل مشترك بين الجيش الأفغاني والشرطة وعناصر المؤسسات الأمنية الأخرى.


سبأ
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