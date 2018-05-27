مصرع 20 مسلحاً في غارات جوية شمال غرب أفغانستان [27/مايو/2018] كابول- سبأ:

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الأحد، عن مصرع ما لا يقل عن 20 مسلحاً وإصابة نحو 13 آخرين في غارات جوية بإقليم (غور) شمال غرب أفغانستان.



ونقلت وكالة (خاما بريس) الأفغانية للأنباء، عن بيان صادر من الجيش الأفغاني، القول: إن الغارات الجوية نُفذت لدعم العمليات البرية في منطقة (تشارسادا)، وأسفرت عن مصرع 20 مسلحاً.



وأضاف البيان إن العمليات الأمنية في المنطقة يتم تنفيذها بشكل مشترك بين الجيش الأفغاني والشرطة وعناصر المؤسسات الأمنية الأخرى.





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