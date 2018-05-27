ارتفاع الأرباح الصناعية بالصين لأعلى مستوى في 6 أشهر خلال أبريل الماضي [27/مايو/2018] بكين - سبأ:

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني بالصين اليوم الأحد ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في البلاد في أبريل الماضي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مع استفادة المصانع من زيادة الأسعار والطلب القوي.



وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد نمت الأرباح 21.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 576 مليار يوان (90.14 مليار دولار) وهي أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر لتصل نسبة الزيادة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 15 في المائة.



وتفيد البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية في الصين ما زال يشهد زخما قويا رغم قيود مكافحة التلوث واضطراب العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.



وقال رئيس قطاع الصناعة في مكتب الإحصاءات خه بينغ إن انتعاش الشهر الماضي لقي دعما من أرقام مقارنة أقل لشهر أبريل 2017 وارتفاع أسعار المصانع والطلب القوي.



وتنطوي القراءة على تحسن كبير عن معدل النمو المسجل في مارس عند 3.1 خه بينغ وهو الأبطأ فيما يزيد على عام ويعزو المسئولون الحكوميون ذلك إلى توقيت عطلة العام القمري الجديد.





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