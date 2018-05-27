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لجنة الواجبات تستعرض تقارير التحصيل في مديرية الرجم بالمحويت
[27/مايو/2018] المحويت - سبأ:
استعرضت لجنة الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة العزي الشجاف تقارير فرق تحصيل الإيرادات بمديرية الرجم خلال الفترة الماضية.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المالية محمد القحطاني والواجبات محمد عبدالكريم والموارد المالية عبدالكريم الكردي ومديرية الرجم محمد البصل ، إلي الصعوبات التي تواجه تحصيل وتوريد المبالغ الزكوية .

واستعرض آلية تحديث أوعية الإيرادات وتحصيل المبالغ المتراكمة عن زكاة الأموال منذ الأعوام الماضية .

 وفي الاجتماع حث الوكيل الشجاف علي سرعة  معالجة الصعوبات والتحديات التي تعيق عملية التحصيل والتوريد أولا بأول إلي البنك المركزي  .  

وأكد أهمية دفع المبالغ المتأخرة من الزكاة و كذا تكثيف الجهود بين السلطة المحلية والعقال والأمناء بالمديرية لمتابعة تحصيل وتوريد واجبات زكاة الأنفس والأموال.

حضر الاجتماع مدير مكتب واجبات المديرية والعقال والأمناء .


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