فتح باب القبول في الزمالات العربية واليمنية لعدد من الاختصاصات الطبية [27/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

أعلن المجلس اليمني للتخصصات الطبية عن فتح باب القبول في الزمالات العربية واليمنية في عدد من الاختصاصات الطبية.



وأوضح المجلس في بلاغ تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن فتح القبول في الزمالات العربية يأتي في إطار توجهات وزارة الصحة العامة والسكان واهتمامها بتأهيل الكوادر الطبية وتوفير احتياجات المستشفيات من الكوادر المتخصصة في جميع المجالات .



وأشار البلاغ إلى أن المجلس وسع دراسة البورد اليمني ليشمل كل المساقات .



وأوضح البلاغ أنه تم فتح باب القبول في اختصاصات طب الباطنة ، الأطفال، التوليد والنساء ، الجراحة العامة ، الأمراض الجلدية ، الأمراض النفسية ، العيون ، التخدير والعناية المركزة .



كما تضمنت التخصصات المعلن عنها الأشعة التشخيصية ، طب الطوارئ ، الأنف والأذن والحنجرة ، جراحة العظام ، جراحة المسالك البولية ، و الجراحة العصبية .





سبأ