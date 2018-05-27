استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخر بجروح خطيرة بقصف مدفعي لموقع شرق رفح [27/مايو/2018] القدس المحتلة - سبأ:

أٌستشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخر بجروح خطيرة، في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بعدة قذائف مواقع وأراضي زراعية بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على الأقل صوب موقع قرب معبر (صوفا) بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الشابين حسين سمير العمور (25عاما)، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28عاما)، إضافة إلى تدمير الموقع بالكامل.



وأشارت إلى أن دوي انفجارات سُمع شرق رفح وخان يونس، تبين أنه ناجم عن تفجير عبوات مزروعة قرب السياج الحدودي، لدى مرور دوريات عسكرية إسرائيلية، أعقبه إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب الموقع.



كما قصفت مدفعية الاحتلال بقذيفتين موقعا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وألحقت به أضرارا جسيمة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان.



وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد قصف موقعين غرب مدينتي رفح وخان يونس، بـ6 صواريخ، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وألحق دماراً بهما، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.



وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على اختراق مجموعة من الشبان للسياج الحدودي شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وإشعالهم النيران في نقاط عسكرية لقناصة الاحتلال.





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